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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

В Китае ввели локдаун за четыре дня до старта Олимпиады-2022 после 20 положительных случаев

Александр Трикиша
31 января, 11:39
В Пекине сообщили о самом большом количестве случаев заражения коронавирусом. Некоторые районы столицы Китая будут закрыты на локдаун

В Пекине вводят локдаун из-за коронавируса / Фото: REUTERS

Ситуация звучит очень тревожно, но на самом деле было получено всего 20 положительных тестов на 20 миллионов населения Пекина.

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Тем не менее, это наибольшее число с июня 2020 года. Поэтому власти города ввели локдаун в некоторых районах, сообщает Спорт-Экспресс.

Интересно, что накануне среди прибывших в Пекин на Олимпиаду-2022 выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом.

Ранее мы писали, что коронавирус косит биатлонную сборную Украины на Олимпиаде. Мужская сборная Украины по биатлону осталась без тренеров в Пекине.

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Также мы опубликовали прогноз, сколько завоюет медалей Украина на Олимпиаде-2022. Наша делегация едет в Пекин в составе 45 человек, однако в статусе аутсайдеров. Рассказываем о котировках букмекеров на наших спортсменов.