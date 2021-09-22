22 вересня 21:00
Шахтар 3
Динамо 0
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
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Рух --
Динамо --
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Минай --
Львів --
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Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
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Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
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ПСЖ --
Манчестер Сіті --
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Лейпциг --
Брюгге --
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Порту --
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Зеніт --
Мальме --
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Баварія --
Динамо --
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Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
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Вольфсбург --
Севілья --
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Зальцбург --
Лілль --
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В Італії такого не було: Де Дзербі виграв перший трофей з Шахтарем

Сергій Шаховець
22 вересня, 23:46
Італійський фахівець з першої спроби виграв трофей для Шахтаря, перервавши трирічну переможну серію Динамо в Суперкубку

Роберто Де Дзербі виграв перший трофей з донецьким Шахтарем / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні в матчі за Суперкубок України донецький Шахтар на НСК Олімпійський розгромив київське Динамо з рахунком 3:0.

Головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі з першої спроби виграв перший трофей в Україні, тим самим перервавши трирічну переможну серію "біло-синіх" в турнірі.

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Більш того, виграш Суперкубка України став першим успіхом у тренерській кар'єрі італійського фахівця

У той же час наставнику Динамо Мірчі Луческу вперше не вдалося виграти з нинішньою командою національний турнір. У минулому сезоні його підопічні зробили золотий хет-трик, вигравши крім Суперкубка ще чемпіонат УПЛ і Кубок.

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Цією перемогою футболісти Шахтаря зробили подарунок президенту клубу Ринату Ахметову на день народження. Напередодні йому виповнилося 55 років.

Читайте також: Шахтар – Динамо: огляд битви за Суперкубок України

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