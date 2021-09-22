В Італії такого не було: Де Дзербі виграв перший трофей з Шахтарем

Роберто Де Дзербі виграв перший трофей з донецьким Шахтарем / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні в матчі за Суперкубок України донецький Шахтар на НСК Олімпійський розгромив київське Динамо з рахунком 3:0.

Головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі з першої спроби виграв перший трофей в Україні, тим самим перервавши трирічну переможну серію "біло-синіх" в турнірі.

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Більш того, виграш Суперкубка України став першим успіхом у тренерській кар'єрі італійського фахівця

У той же час наставнику Динамо Мірчі Луческу вперше не вдалося виграти з нинішньою командою національний турнір. У минулому сезоні його підопічні зробили золотий хет-трик, вигравши крім Суперкубка ще чемпіонат УПЛ і Кубок.

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Цією перемогою футболісти Шахтаря зробили подарунок президенту клубу Ринату Ахметову на день народження. Напередодні йому виповнилося 55 років.

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