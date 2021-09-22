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Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
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В Италии такого не было: Де Дзерби выиграл первый трофей с Шахтером

Сергей Шаховец
22 сентября, 23:46
Итальянский специалист с первой попытки выиграл трофей для Шахтера, прервав трехлетнюю победную серию Динамо в Суперкубке

Роберто Де Дзерби выиграл первый трофей с донецким Шахтером / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня в матче за Суперкубок Украины донецкий Шахтер на НСК Олимпийский разгромил киевское Динамо со счетом 3:0.

Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби с первой попытки выиграл первый трофей в Украине, тем самым прервав трехлетнюю победную серию "бело-синих" в турнире.

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Более того, выигрыш Суперкубка Украины стал первым успехом в тренерской карьере итальянского специалиста.

В то же время наставнику Динамо Мирче Луческу впервые не удалось выиграть с нынешней командой национальный турнир. В прошлом сезоне его подопечные сделали золотой хет-трик, выиграв помимо Суперкубка еще чемпионат УПЛ и Кубок.

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Этой победой футболисты Шахтера сделали подарок президенту клуба Ринату Ахметову на день рождения. Накануне ему исполнилось 55 лет.

Читайте также: Шахтер – Динамо: обзор битвы за Суперкубок Украины

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