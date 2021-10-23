В Еквадорі застрелили знаменитого спринтера

Алекс Кіноньєс на п'єдесталі ЧМ-2019 / Фото: Getty Images

Еквадорський легкоатлет Алекс Кіноньєс трагічно загинув. Йому було всього 32 роки. Раніше ми повідомляли, що талановита спортсменка знайдена мертвою у власному будинку.

Кіноньєс і його друг Хохайро Аркалла були застрелені невідомими в місті Гуаякіль. Поліція проводить розслідування.

Реклама

Президент Спортивної федерації провінції Гуаяс Роберто Ібаньєс підтвердив інформацію про загибель Кіноньєса і висловив співчуття, зазначивши, що досі не може повірити в те, що сталося.

Кіноньєс завоював бронзову медаль у бігу на 200 метрів на чемпіонаті світу 2019 року в Досі, також він здобув перемогу на Панамериканських іграх того ж року.

Реклама

Читайте також: Легкоатлетка прикинулася чоловіком заради революції

Спортсмен повинен був взяти участь в Олімпіаді в Токіо, проте МОК заборонив йому відправитися на Ігри в зв'язку з тим, що Кіноньєс не з'явився на плановий допінг-контроль.