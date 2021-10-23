23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
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Ліверпуль --
Атлетіко --
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В Еквадорі застрелили знаменитого спринтера

Любомир Луканюк
23 жовтня, 11:46
Бронзовий призер чемпіонату світу 2019 року в бігу на 200 метрів Алекс Кіноньєс загинув разом зі своїм другом

Алекс Кіноньєс на п'єдесталі ЧМ-2019 / Фото: Getty Images

Еквадорський легкоатлет Алекс Кіноньєс трагічно загинув. Йому було всього 32 роки. Раніше ми повідомляли, що талановита спортсменка знайдена мертвою у власному будинку.

Кіноньєс і його друг Хохайро Аркалла були застрелені невідомими в місті Гуаякіль. Поліція проводить розслідування.

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Президент Спортивної федерації провінції Гуаяс Роберто Ібаньєс підтвердив інформацію про загибель Кіноньєса і висловив співчуття, зазначивши, що досі не може повірити в те, що сталося.

Кіноньєс завоював бронзову медаль у бігу на 200 метрів на чемпіонаті світу 2019 року в Досі, також він здобув перемогу на Панамериканських іграх того ж року.

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Спортсмен повинен був взяти участь в Олімпіаді в Токіо, проте МОК заборонив йому відправитися на Ігри в зв'язку з тим, що Кіноньєс не з'явився на плановий допінг-контроль.

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