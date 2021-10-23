23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
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В Эквадоре застрелили знаменитого спринтера

Любомир Луканюк
23 октября, 11:46
Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в беге на 200 метров Алекс Киноньес погиб вместе со своим другом

Алекс Киноньес на пьедестале ЧМ-2019 / Фото: Getty Images

Эквадорский легкоатлет Алекс Киноньес трагически погиб. Ему было всего 32 года. Ранее мы сообщали, что талантливая спортсменка найдена мертвой в собственном доме.

Киноньес и его друг Хохайро Аркалла были застрелены неизвестными в городе Гуаякиль. Полиция проводит расследование.

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Президент Спортивной федерации провинции Гуаяс Роберто Ибаньес подтвердил информацию о гибели Киноньеса и выразил соболезнования, отметив, что до сих пор не может поверить в произошедшее.

Киноньес завоевал бронзовую медаль в беге на 200 метров на чемпионате мира 2019 года в Дохе, также он одержал победу на Панамериканских играх того же года.

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Спортсмен должен был принять участие в Олимпиаде в Токио, однако МОК запретил ему отправиться на Игры в связи с тем, что Киноньес не явился на плановый допинг-контроль.

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