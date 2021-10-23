В Эквадоре застрелили знаменитого спринтера

Алекс Киноньес на пьедестале ЧМ-2019 / Фото: Getty Images

Эквадорский легкоатлет Алекс Киноньес трагически погиб. Ему было всего 32 года. Ранее мы сообщали, что талантливая спортсменка найдена мертвой в собственном доме.

Киноньес и его друг Хохайро Аркалла были застрелены неизвестными в городе Гуаякиль. Полиция проводит расследование.

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Президент Спортивной федерации провинции Гуаяс Роберто Ибаньес подтвердил информацию о гибели Киноньеса и выразил соболезнования, отметив, что до сих пор не может поверить в произошедшее.

Киноньес завоевал бронзовую медаль в беге на 200 метров на чемпионате мира 2019 года в Дохе, также он одержал победу на Панамериканских играх того же года.

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Спортсмен должен был принять участие в Олимпиаде в Токио, однако МОК запретил ему отправиться на Игры в связи с тем, что Киноньес не явился на плановый допинг-контроль.