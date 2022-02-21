24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

У Динамо визначились із наступником Луческу: відомий коментатор назвав прізвище

Сергій Шаховець
21 лютого, 20:12
Український коментатор Денис Босянок вважає, що провал киян у Лізі чемпіонів спричинить кадрові зміни на тренерському містку

Хто стане наступником Луческу до Динамо? / Фото: Колаж: Сьогодні

При цьому кращої кандидатури за Сергія Реброва керівництву київського Динамо не знайти. Хоча є ще один безпрограшний варіант, упевнений Денис Босянок.

Читайте також: До Інгульця готові: Динамо завершило збори вольовою перемогою (відео)

Реклама

- У світлі фінансових вливань Шахтаря, які шанси Динамо відстояти чемпіонський титул?

- Буде дуже важко, бо у двох останніх іграх із "гірниками" моя улюблена команда не те що не виграла, а навіть не забила жодного гола. Безпорадність Динамо в іграх Ліги чемпіонів лише посилює ці побоювання. Надолужити втрачене буде дуже складно. У другому колі треба обов'язково обігравати Шахтар та намагатися не втрачати очки з іншими командами.

Матч Ліги чемпіонів Баварія – Динамо 5:0 / Фото: Reuters


- Луческу користується величезною довірою Суркіса, але він уже не хлопчик і рано чи пізно йому доведеться піти на відпочинок. Хто, як не румун?

Реклама

- Ми можемо міркувати скільки завгодно, але з Ребровим уже є домовленість. Я так відчуваю.

Сергій Ребров / Фото: офіційний сайт "Аль-Айн"


– А йому цікаво повертатися?

- Ось у цьому я не певен. Тільки у Реброва і може бути сумніву. Якщо не Ребров, то я ще давно казав, що треба було надати шанс Вернідубу. Він явно пересидів у Зорі. Я неодноразово говорив про це ще до його від'їзду. Мені здається, що Вернідуб зумів би збудувати в Динамо дуже цікаву команду. Не тому, що він прогримів минулої осені, а тому, що він ще тоді себе вичерпав у Зорі", – сказав Босянок в інтерв'ю FanDay.

Реклама

Юрій Вернідуб – головний тренер Шеріфа / Фото: Reuters

Зазначимо, що Сергій Ребров та Юрій Вернидуб успішно працюють у зарубіжних чемпіонатах. Наставник Шерифа наробив шарудіння в осінніх матчах Ліги чемпіонів. А Сергій Ребров упевнено веде до чемпіонства еміратський клуб Аль-Айн.

При цьому обидва наставники не проти очолити національну команду України .