До Інгульця готові: Динамо завершило збори вольовою перемогою (відео)

Київське Динамо провело заключний спаринг на тренувальних зборах у Туреччині. Перед поверненням в Україну кияни обіграли команду Маріса Верпаковскіса

Динамо завершує збори перемогою / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Латвійський РШФ першим відкрив рахунок на 21 хвилині зустрічі. Динамівці змогли відігратися лише у середині другого тайму, але одразу ж вийшли вперед. Цей рахунок протримався до фінального свистка.

Динамо – РФШ – 2:1

Голи: Ванат (65), Шапаренко (67) – Мареш (21)

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Динамо: Бущан (Нещерет, 46), Кендзьора, Забарний, Сирота (Попов, 74), Дубінчак (Караваєв, 46), Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Буяльський (Гармаш, 77), де Пена (Вітіньо, 46), Беседін ( Ванат, 46, Шкурін, 72)

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Зазначимо, що чемпіон Латвії 2021 року було засновано лише 17 років тому, а генеральним директором клубу є колишній форвард Динамо Маріс Верпаковскіс.

Матчі київського Динамо на зборах

21.01. Динамо – Атлетіко Пульпіленьйо (Іспанія) – 4:0

22.01. Динамо – Расінг Уніон (Люксембург) – 4:0

25.01. Динамо – Реал Мурсія (Іспанія) – 3:1

27.01. Динамо – Буде-Глімт (Норвегія) – 1:1

31.01. Динамо – Лудогорець (Болгарія) – 4:1

02.02. Динамо – Чукарічки (Сербія) – 3:2

04.02. Динамо – Левськи (Болгарія) – 1:1

07.02. Динамо – Рудар (Чорногорія) 1:0

08.02. Динамо – Динамо Тбілісі (Грузія) – 1:0

10.02. Динамо – Широкі Брієг (Боснія та Герцеговина) – 4:1

13.02. Динамо – Інджія (Сербія) – 4:0

15.02. Динамо – Кайрат (Казахстан) 4:0

17.02. Динамо – Валмієра (Латвія) – 2:0

19.02. Динамо – Пахтакор (Узбекистан) – 0:0

Кияни повертаються до України, а вже 26 лютого проведуть матч Прем'єр-ліги проти Інгульця. До речі, зустріч пройде в Києві, оскільки стадіон у Петровому поки що не готовий.