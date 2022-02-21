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Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
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В Динамо определились с преемником Луческу: известный комментатор назвал фамилию

Сергей Шаховец
21 февраля, 20:12
Украинский комментатор Денис Босянок считает, что провал киевлян в Лиге чемпионов повлечет за собой кадровые изменения на тренерском мостике

Кто станет преемником Луческу в Динамо? / Фото: Коллаж: Сегодня

При этом лучшей кандидатуры, чем Сергей Ребров, руководству киевского Динамо не найти. Хотя есть еще один беспроигрышный вариант, уверен Денис Босянок.

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"- В свете финансовых вливаний Шахтера каковы шансы Динамо отстоять чемпионский титул?

- Будет очень тяжело, потому что в двух последних играх с "горняками" моя любимая команда не то что не выиграла, а даже не забила ни одного гола. Беспомощность Динамо в играх Лиги чемпионов только усиливает эти опасения. Наверстать упущенное будет очень сложно. Во втором круге надо обязательно обыгрывать Шахтер и стараться не терять очки с другими командами.

Матч Лиги чемпионов Бавария – Динамо 5:0 / Фото: Reuters


- Луческу пользуется огромным доверием Суркиса, но он уже не мальчик и рано или поздно ему придется уйти на покой. Кто, если не румын?

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- Мы можем рассуждать сколько угодно, но с Ребровым уже есть договоренность. Я так чувствую.

Сергей Ребров / Фото: официальный сайт "Аль-Айн"


- А ему интересно возвращаться?

- Вот в этом я не уверен. Только у Реброва и могут быть сомнения. Если не Ребров, то я еще давно говорил, что надо было предоставить шанс Вернидубу. Он явно пересидел в Заре. Я неоднократно говорил об этом еще до его отъезда. Мне кажется, что Вернидуб сумел бы построить в Динамо очень интересную команду. Не потому что он прогремел минувшей осенью, а потому что он еще тогда себя исчерпал в Заре", – сказал Босянок в интервью FanDay.

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Юрий Вернидуб – главный тренер Шерифа / Фото: Reuters

Отметим, что Сергей Ребров и Юрий Вернидуб успешно работают в зарубежных чемпионатах. Наставник Шерифа наделал шороха в осенних матчах Лиги чемпионов. А Сергей Ребров уверенно ведет к чемпионству эмиратский клуб Аль-Айн.

При этом оба наставника не против возглавить национальную команду Украины.