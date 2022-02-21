К Ингульцу готовы: Динамо завершило сборы волевой победой (видео)

Киевское Динамо провело заключительный спарринг на тренировочных сборах в Турции. Перед возвращением в Украину киевляне обыграли команду Мариса Верпаковскиса

Динамо завершает сборы победой / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Латвийский РШФ первым открыл счет на 21-й минуте встречи. Динамовцы смогли отыграться только в середине второго тайма, но сразу же вышли вперед. Этот счет продержался до финального свистка.

Динамо – РФШ – 2:1

Голы: Ванат (65), Шапаренко (67) – Мареш (21)

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Динамо: Бущан (Нещерет, 46), Кендзера, Забарный, Сирота (Попов, 74), Дубинчак (Караваев, 46), Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский (Гармаш, 77), де Пена (Витиньо, 46), Беседин (Ванат, 46, Шкурин, 72)

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Отметим, что чемпион Латвии 2021 года был основан всего 17 лет назад, а генеральным директором клуба является бывший форвард Динамо Марис Верпаковскис.

Матчи киевского Динамо на сборах

21.01. Динамо – Атлетико Пульпиленьо (Испания) – 4:0

22.01. Динамо – Расинг Унион (Люксембург) – 4:0

25.01. Динамо – Реал Мурсия (Испания) – 3:1

27.01. Динамо – Буде-Глимт (Норвегия) – 1:1

31.01. Динамо – Лудогорец (Болгария) – 4:1

02.02. Динамо – Чукарички (Сербия) – 3:2

04.02. Динамо – Левски (Болгария) – 1:1

07.02. Динамо – Рудар (Черногория) – 1:0

08.02. Динамо – Динамо Тбилиси (Грузия) – 1:0

10.02. Динамо – Широки Бриег (Босния и Герцеговина) – 4:1

13.02. Динамо – Инджия (Сербия) – 4:0

15.02. Динамо – Кайрат (Казахстан) – 4:0

17.02. Динамо – Валмиера (Латвия) – 2:0

19.02. Динамо – Пахтакор (Узбекистан) – 0:0

Киевляне возвращаются в Украину, а уже 26 февраля проведут матч Премьер-лиги против Ингульца. Кстати, встреча пройдет в Киеве, так как стадион в Петрово пока что не готов.