У чемпіонаті України залишається всього одна команда без перемог

Львів - Металіст 1925 - 0:0 / Фото: ФК "Львов"

Навіть призначення відомого білоруського фахівця Олега Дулуба головним тренером не допомогло поки ФК Львів піднятися з останнього рядка турнірної таблиці української Прем'єр-ліги.

Після поразки в першій грі під керівництвом Дулуба на виїзді від Вереса 0:1 Львів удома в неділю, 19 вересня, не зміг розпечатати ворота Металіста 1925 – 0:0.

Цей матч закрив восьмий тур українського чемпіонату, який відзначився перемогами Динамо, Шахтаря і Зорі.

ФК Львів – Металіст 1925 – 0:0

Львів: Іллющенков – Якимець, Махмутович, Романчук, Довгий – Політило (Алваро, 50, Крушинський, 83), Чир'як, Грисьо (Бусько, 66), Брикнер – Шина (Семенів, 46), Нич (Ременяк, 83)

Металіст 1925: Сидоренко – Ткачук, Єрмаков, Ченбай, Шершень – Фабіньо (Савин, 79), Габелок, Батюшин, Протасов (Ременюк, 73), Криськів – Марлісон (Зубков, 79)

Попередження: Романчук, Грисьо, Махмутович – Ченбай, Шершень

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