22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
19 вересня 17:00
Ворскла 2
Минай 0
19 вересня 19:30
Львів 0
Металіст 1925 0
19 вересня 19:30
Зоря 3
Чорноморець 0
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Головна Спорт ЧУ з футболу

У чемпіонаті України залишається всього одна команда без перемог

Олег Люлька
19 вересня, 22:17
Це ФК Львів, який у восьмому турі УПЛ вдома розійшовся миром з харківським Металістом 1925 – 0:0. Тепер у львів'ян три нічиї при п'яти поразках

Львів - Металіст 1925 - 0:0 / Фото: ФК "Львов"

Навіть призначення відомого білоруського фахівця Олега Дулуба головним тренером не допомогло поки ФК Львів піднятися з останнього рядка турнірної таблиці української Прем'єр-ліги.

Після поразки в першій грі під керівництвом Дулуба на виїзді від Вереса 0:1 Львів удома в неділю, 19 вересня, не зміг розпечатати ворота Металіста 1925 – 0:0.

Цей матч закрив восьмий тур українського чемпіонату, який відзначився перемогами Динамо, Шахтаря і Зорі.

ФК Львів – Металіст 1925 – 0:0
Львів: Іллющенков – Якимець, Махмутович, Романчук, Довгий – Політило (Алваро, 50, Крушинський, 83), Чир'як, Грисьо (Бусько, 66), Брикнер – Шина (Семенів, 46), Нич (Ременяк, 83)
Металіст 1925: Сидоренко – Ткачук, Єрмаков, Ченбай, Шершень – Фабіньо (Савин, 79), Габелок, Батюшин, Протасов (Ременюк, 73), Криськів – Марлісон (Зубков, 79)
Попередження: Романчук, Грисьо, Махмутович – Ченбай, Шершень

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