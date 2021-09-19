В чемпионате Украины остается всего одна команда без побед

Львов - Металлист 1925 - 0:0 / Фото: ФК "Львов"

Даже назначение известного белорусского специалиста Олега Дулуба главным тренером не помогло пока ФК Львов подняться с последнего места турнирной таблицы украинской Премьер-лиги.

После поражения в первой игре под руководством Дулуба на выезде от Вереса 0:1 Львов дома в воскресенье, 19 сентября, не смог распечатать ворота Металлиста 1925 – 0:0.

Этот матч закрыл восьмой тур украинского чемпионата, отметившийся победами Динамо, Шахтера и Зари.

ФК Львов – Металлист 1925 – 0:0

Львов: Ильющенков – Якимец, Махмутович, Романчук, Довгий – Политыло (Алваро, 50, Крушинский, 83), Чирьяк, Грисьо (Бусько, 66), Брикнер – Рожерио Шина (Семенив, 46), Ныч (Ременяк, 83)

Металлист 1925: Сидоренко – Ткачук, Ермаков, Ченбай, Шершень – Фабиньо (Савин, 79), Габелок, Батюшин, Протасов (Ременюк, 73), Крыськив – Марлисон (Зубков, 79)

Предупреждения: Романчук, Грисьо, Махмутович – Ченбай, Шершень

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