22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
19 сентября 17:00
Ворскла 2
Минай 0
19 сентября 19:30
Львов 0
Металлист 1925 0
19 сентября 19:30
Заря 3
Черноморец 0
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
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В чемпионате Украины остается всего одна команда без побед

Олег Люлька
19 сентября, 22:17
Это ФК Львов, который в восьмом туре УПЛ дома разошелся миром с харьковским Металлистом 1925 – 0:0. Теперь у львовян три ничьи при пяти поражениях

Львов - Металлист 1925 - 0:0 / Фото: ФК "Львов"

Даже назначение известного белорусского специалиста Олега Дулуба главным тренером не помогло пока ФК Львов подняться с последнего места турнирной таблицы украинской Премьер-лиги.

После поражения в первой игре под руководством Дулуба на выезде от Вереса 0:1 Львов дома в воскресенье, 19 сентября, не смог распечатать ворота Металлиста 1925 – 0:0.

Этот матч закрыл восьмой тур украинского чемпионата, отметившийся победами Динамо, Шахтера и Зари.

ФК Львов – Металлист 1925 – 0:0
Львов: Ильющенков – Якимец, Махмутович, Романчук, Довгий – Политыло (Алваро, 50, Крушинский, 83), Чирьяк, Грисьо (Бусько, 66), Брикнер – Рожерио Шина (Семенив, 46), Ныч (Ременяк, 83)
Металлист 1925: Сидоренко – Ткачук, Ермаков, Ченбай, Шершень – Фабиньо (Савин, 79), Габелок, Батюшин, Протасов (Ременюк, 73), Крыськив – Марлисон (Зубков, 79)
Предупреждения: Романчук, Грисьо, Махмутович – Ченбай, Шершень

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