У бою Усик – Джошуа судді будуть куплені! Шокуюче зізнання колишнього чемпіона

Кармазін впевнений, що нічиї не буде

Колишній чемпіон світу в першій середній ваговій категорії росіянин Роман Кармазін пояснив, чому не буде нічийного результату в поєдинку Ентоні Джошуа проти Олександра Усика.

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"Я не думаю, що в цьому бою буде нічия. Тут все-таки потрібно розуміти, на чиїй території йде бій, а це значить, що судді і всі... Ну, хтось підкуплений, заряджений", – цитує Кармазіна СЕ.

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Бій Усика і Джошуа пройде 25 вересня в Лондоні на стадіоні Тоттенгема.

У букмекерів явний фаворит майбутнього бою – Джошуа. На його перемогу встановлений коефіцієнт 1.36, на нічию – 21, на перемогу Усика – 3.0. Іншими словами, ймовірність виграшу британця становить 66 відсотків, українця – 30 відсотків.