В бою Усик – Джошуа судьи будут куплены! Шокирующие признание бывшего чемпиона

Кармазин уверен, что ничьи не будет

Бывший чемпион мира в первой средней весовой категории россиянин Роман Кармазин объяснил, почему не будет ничейного результата в поединке Энтони Джошуа против Александра Усика.

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"Я не думаю, что в этом бою будет ничья. Тут все-таки нужно понимать, на чьей территории идет бой, а это значит, что судьи и все... Ну, кто-то подкуплен, заряжен", – цитирует Кармазина СЭ.

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Бой Усика и Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

У букмекеров явный фаворит предстоящего боя – Джошуа. На его победу установлен коэффициент 1.36, на ничью – 21, на победу Усика – 3.0. Иными словами, вероятность выигрыша британца составляет 66 процентов, украинца – 30 процентов.