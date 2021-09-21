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2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
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В бою Усик – Джошуа судьи будут куплены! Шокирующие признание бывшего чемпиона

Андрей Трофимов
21 сентября, 23:12
Известный российский боксер Роман Кармазин уверен, что Энтони Джошуа будут подсуживать во время боя с Александром Усиком

Кармазин уверен, что ничьи не будет

Бывший чемпион мира в первой средней весовой категории россиянин Роман Кармазин объяснил, почему не будет ничейного результата в поединке Энтони Джошуа против Александра Усика.

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"Я не думаю, что в этом бою будет ничья. Тут все-таки нужно понимать, на чьей территории идет бой, а это значит, что судьи и все... Ну, кто-то подкуплен, заряжен", – цитирует Кармазина СЭ.

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Бой Усика и Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

У букмекеров явный фаворит предстоящего боя – Джошуа. На его победу установлен коэффициент 1.36, на ничью – 21, на победу Усика – 3.0. Иными словами, вероятность выигрыша британца составляет 66 процентов, украинца – 30 процентов.

Постер боя Усик – Джошуа / Фото: Инстаграм

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