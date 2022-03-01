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Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
Інгулець --
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У бою під Харковом загинув український біатлоніст

Андрій Трофімов
1 березня, 22:25
Євген Малишев входив до юніорської національної збірної України

Євген Малишев / Фото: biathlon.com.ua

Жахливі новини з фронту. У бою під Харковом загинув 19-річний біатлоніст Євген Малишев.

Раніше наш спортсмен входив до національної збірної юніорів. А тепер проходив службу в армії за контрактом.

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