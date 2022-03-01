У бою під Харковом загинув український біатлоніст

Євген Малишев / Фото: biathlon.com.ua

Жахливі новини з фронту. У бою під Харковом загинув 19-річний біатлоніст Євген Малишев.

Раніше наш спортсмен входив до національної збірної юніорів. А тепер проходив службу в армії за контрактом.

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Ми повідомляли, що олімпійська чемпіонка Олена Білосюк звернулася до російських окупантів: Ми кістками ляжемо, але не будемо рабами!

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