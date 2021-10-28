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6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
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"Уже все вирішено": Усик заговорив про завершення кар'єри

Павло Василенко
28 жовтня, 13:49
Чемпіон WBA, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) розповів, коли планує зав'язати зі спортом

Олександр Усик / Фото: REUTERS

Олександру Усику для звання абсолютного чемпіона залишилося забрати пояс у Тайсона Ф'юрі. Кримчанин уже казав, що впорається з Ф'юрі.

Український боксер розповів, чи думає про завершення кар'єри.

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"Я постійно дякую Богові за все, що він дав мені в цьому житті. Я б не хотів зараз говорити про завершення кар'єри, але, щиро, вже все вирішено. Остаточне рішення я поки не прийняв, але план є", – сказав Усик в інтерв'ю Daily Mail.

Нагадаємо, в ніч з 25 на 26 вересня 34-річний Усик у Лондоні на стадіоні Тоттенгем Хотспур одноголосним рішенням переміг 31-річного Ентоні Джошуа і завоював чемпіонські титули у надважкій вазі за версією WBA, WBO та IBF.

Очікується, що реванш між Усиком та Джошуа має відбутися навесні наступного року.

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