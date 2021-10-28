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Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
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"Уже все решено": Усик заговорил о завершении карьеры

Павел Василенко
28 октября, 13:49
Чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) рассказал, когда планирует завязать со спортом

Александр Усик / Фото: REUTERS

Александру Усику для звания абсолютного чемпиона осталось забрать пояс у Тайсона Фьюри. Крымчанин уже говорил, что справится с Фьюри.

Украинский боксер рассказал, думает ли о завершении карьеры.

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"Я постоянно благодарю бога за все, что он дал мне в этой жизни. Я бы не хотел сейчас говорить о завершении карьеры, но, по правде, уже все решено. Окончательное решение я пока не принял, но план есть", – сказал Усик в интервью Daily Mail.

Напомним, в ночь с 25 на 26 сентября 34-летний Усик в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур единогласным решением победил 31-летнего Энтони Джошуа и завоевал чемпионские титулы в супертяжелом весе по версии WBA, WBO и IBF.

Ожидается, что реванш между Усиком и Джошуа должен пройти весной будущего года.

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