Підуть троє! Миколенко назвав гравців Динамо, які поїдуть до Європи

На них чекає Європа - Бущан, Шапаренко, Циганков / Фото: Колаж: Сьогодні

Захисник Евертона Віталій Миколенко нещодавно обмінявся подарунками з Олександром Усиком.

А тепер спрогнозував, хто із футболістів київського Динамо найближчим часом переїде до європейського клубу.

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"Напевно, назву трьох – Циганков, Шапаренко і Бущан", – заявив Миколенко в інтерв'ю каналу Влади Седан на YouTube.

Нагадаємо, першого дня нового року 22-річний захисник київського Динамо та збірної України Віталій Миколенко офіційно став гравцем клубу з Ліверпуля.

Віталій Миколенко привітав фанатів Евертона / Фото: REUTERS

За 4,5 року в Евертоні Миколенко заробить близько 500 млн гривень, за іншими даними – понад мільярд.

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Нагадаємо, Динамо отримає за Миколенка 23 млн євро. Більше іноземні клуби платили киянам лише за Андрія Ярмоленка (25 млн євро, Боруссія Дортмунд) та Андрія Шевченка (24 млн євро, Мілан).