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Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
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Повіз овець подалі від Роналду: веселе відео екс-гравця збірної Франції

Сергій Шаховець
17 вересня, 15:25
Такого рішення проблем португальця не очікував ніхто. Гарне почуття гумору Патріса Евра розвеселило його підписників в Instagram

Патрис Эвра решил проблему Роналду / Фото: Колаж: Сьогодні

Екс-захисник Манчестер Юнайтед Патріс Евра з гумором відреагував на новину про те, Кріштіану Роналду вирішив покинути дорогий маєток через овець. Француз розмістив кумедне відео в своєму Instagram, в якому підколов свого колишнього одноклубника.

На відео Евра відвозить в човні овець, які своїм беканням заважали відпочивати сім'ї зоряного португальця.

"Не хвилюйся, брат Кріштіану, я відвезу своїх овець подалі від твого будинку", – підписав ролик в Instagram Патріс.

Жарт припав до душі зіркам світового футболу Роббі Кіну і Патріку Клюйверту, які відзначилися в коментарях під постом.

Як відреагував на веселе відео сам Кріштіану поки невідомо.

Додамо, що прес-служба Роналду повністю спростувала версію журналістів, про те нібито сім'я португальця покинула свій дорогущий особняк через надокучливих тварин.

"Історія повністю сфабрикована. Ми не коментуємо ніякі особисті питання", – йдеться в заяві прес-служби Кріштіану.

Нагадаємо, що в матчі Ліги чемпіонів проти Янг Бойз Кріштіану повторив рекорд Ікера Касільяса . Португалець провів свій 177-й матч у найпрестижнішому єврокубку.

Кріштіану Роналду забив два м'ячі Ньюкаслу / Фото: Reuters

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