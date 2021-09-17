Повіз овець подалі від Роналду: веселе відео екс-гравця збірної Франції

Патрис Эвра решил проблему Роналду / Фото: Колаж: Сьогодні

Екс-захисник Манчестер Юнайтед Патріс Евра з гумором відреагував на новину про те, Кріштіану Роналду вирішив покинути дорогий маєток через овець. Француз розмістив кумедне відео в своєму Instagram, в якому підколов свого колишнього одноклубника.

На відео Евра відвозить в човні овець, які своїм беканням заважали відпочивати сім'ї зоряного португальця.

"Не хвилюйся, брат Кріштіану, я відвезу своїх овець подалі від твого будинку", – підписав ролик в Instagram Патріс.

Жарт припав до душі зіркам світового футболу Роббі Кіну і Патріку Клюйверту, які відзначилися в коментарях під постом.

Як відреагував на веселе відео сам Кріштіану поки невідомо.

Додамо, що прес-служба Роналду повністю спростувала версію журналістів, про те нібито сім'я португальця покинула свій дорогущий особняк через надокучливих тварин.

"Історія повністю сфабрикована. Ми не коментуємо ніякі особисті питання", – йдеться в заяві прес-служби Кріштіану.

Нагадаємо, що в матчі Ліги чемпіонів проти Янг Бойз Кріштіану повторив рекорд Ікера Касільяса . Португалець провів свій 177-й матч у найпрестижнішому єврокубку.