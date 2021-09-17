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Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
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Увез овец подальше от Роналду: уморительное видео экс-игрока сборной Франции

Сергей Шаховец
17 сентября, 15:25
Такого решения проблем португальца не ожидал никто. Хорошее чувство юмора Патриса Эвра развеселило его подписчиков в Instagram

Патрис Эвра решил проблему Роналду / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-защитник Манчестер Юнайтеда Патрис Эвра с юмором отреагировал на новость о том, Криштиану Роналду решил покинуть дорогущий особняк из-за овец. Француз разместил забавное видео в своем Instagram, в котором подколол своего бывшего одноклубника.

На видео Эвра увозит в лодке овец, которые своим блеянием мешали отдыхать семье звездного португальца.

"Не волнуйся, брат Криштиану, я отвезу своих овец подальше от твоего дома", – подписал ролик в Instagram Патрис.

Шутка пришлась по душе звездам мирового футбола Робби Кину и Патрику Клюйверту, которые отметились в комментариях под постом.

Как отреагировал на забавное видео сам Криштиану пока неизвестно.

Добавим, что пресс-служба Роналду полностью опровергла версию журналистов, о том якобы семья португальца покинула свой дорогущий особняк из-за надоедливых животных.

"История полностью сфабрикована. Мы не комментируем никакие личные вопросы", – говорится в заявлении пресс-службы Криштиану.

Напомним, что в матче Лиги чемпионов против Янг Бойз Криштиану повторил рекорд Икера Касильяса. Португалец провел свой 177-й матч в самом престижном еврокубке.

Криштиану Роналду забил два мяча Ньюкаслу / Фото: Reuters

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