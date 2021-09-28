28 вересня 19:45
Аякс 2
Бешикташ 0
28 вересня 19:45
Шахтар 0
Інтер 0
28 вересня 22:00
ПСЖ 2
Манчестер Сіті 0
28 вересня 22:00
Лейпциг 1
Брюгге 2
28 вересня 22:00
Порту 1
Ліверпуль 5
28 вересня 22:00
Мілан 1
Атлетіко 2
28 вересня 22:00
Боруссія Д 1
Спортинг 0
28 вересня 22:00
Реал 1
Шериф 2
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Присипляє пильність: Луческу нахвалює Баварію перед матчем Ліги чемпіонів

Олександр Трикіша
28 вересня, 23:09
Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу напередодні завтрашнього матчу проти Баварії в другому турі Ліги чемпіонів оцінив силу німецького гранда

Мірча Луческу - про матч проти Баварії / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

На передматчевій прес-конференції Луческу відповів на два ключових питання. Матч Баварія – Динамо відбудеться в середу, 29 вересня, на "Альянц Арені", початок – о 22:00.

Читайте також: У віп-ложу страшно зайти: цікаві гості матчу Шахтар – Інтер

Про силу Баварії

Реклама

Баварія виглядає зараз як машина, яка досягає результату та запрограмована на перемоги. У її складі виступають найкращі футболісти чемпіонату Німеччини, є як гравці з великим досвідом, так і дуже талановиті.

Я вимагаю від своєї команди, щоб вони йшли з поля з високо піднятою головою, зробивши все можливе й неможливе. І щоб їм не було соромно за виконану роботу.

Реклама

Луческу вважає Баварію найсильнішою командою в Лізі чемпіонів / Фото: Офіційний сайт ФК "Баварія"

Це найсильніша команда в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів, і в них дійсно високі шанси виграти турнір. Збалансована команда, особливо у фізичному плані, із потужними швидкими гравцями, а також талановитими виконавцями.

Для нас важливо, що ми знаходимося в Лізі чемпіонів, і можемо грати з такими командами. Це наша мрія.

Про відсутність Буяльського

Це велика втрата. Це один із найкращих наших гравців, був лідером у всіх іграх, дуже добре діє в атаці й ще краще – обороні, робить багато перехоплень. Під час підготовки до матчу з Баварією він був дуже важливим виконавцем для нас.

Віталій Буяльський пропустить матч проти Баварії / Фото: Reuters

Реклама

Реклама