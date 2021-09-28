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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Усыпляет бдительность: Луческу нахваливает Баварию перед матчем Лиги чемпионов

Александр Трикиша
28 сентября, 23:09
Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу накануне завтрашнего матча против Баварии во втором туре Лиги чемпионов оценил силу немецкого гранда

Мирча Луческу - о матче против Баварии / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

На предматчевой пресс-конференции Луческу ответил на два ключевых вопроса. Матч Бавария – Динамо состоится в среду, 29 сентября, на "Альянц Арене", начало – в 22:00.

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О силе Баварии

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Бавария выглядит сейчас как машина, которая достигает результата и запрограммирована на победы. В ее составе выступают лучшие футболисты чемпионата Германии, есть как игроки с большим опытом, так и очень талантливые.

Я требую от своей команды, чтобы они уходили с поля с высоко поднятой головой, сделав все возможное и невозможное. И чтобы им не было стыдно за проделанную работу.

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Луческу считает Баварию самой сильной командой в Лиге чемпионов / Фото: Официальный сайт ФК "Бавария"

Это самая сильная команда в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, и у них действительно высокие шансы выиграть турнир. Сбалансированная команда, особенно в физическом плане, с сильными быстрыми игроками, а также талантливыми исполнителями.

Для нас важно, что мы находимся в Лиге чемпионов, и можем играть с такими командами. Это наша мечта.

Об отсутствии Буяльского

Это большая потеря. Это один из лучших наших игроков, был лидером во всех играх, очень хорошо действует в атаке и еще лучше – в обороне, делает много перехватов. Во время подготовки к матчу с Баварией он был очень важным исполнителем для нас.

Виталий Буяльский пропустит матч против Баварии / Фото: Reuters

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