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Шахтар 0
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Рух --
Минай --
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Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
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Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
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Зоря --
30 жовтня 00:00
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Десна --
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Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
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Барселона --
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Бенфіка --
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Янг Бойз --
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Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
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Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
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Мілан --
Порту --
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Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
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Усику виберуть суперника в турнірі чотирьох: хто ці люди

Олег Люлька
23 жовтня, 16:35
Обов'язкового претендента для поєдинку з переможцем реваншу Джошуа vs Усик визначать в турнірі за участю чотирьох чемпіонів за лінією WBA

Усик із чемпіонськими поясами / Фото: Reuters

Раніше фінський гігант Роберт Хеленіус на прізвисько Північний Кошмар заявив, що настала його законна черга битися з Олександром Усиком. Однак в організації WBA вирішили, що це буде занадто нудно.

Як повідомляє worldboxingnews, для визначення обов'язкового претендента на зустріч із переможцем реваншу Усик – Джошуа в WBA вирішили провести турнір за участю чотирьох бійців.

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Що не дивно, з огляду на те, що у цієї організації в суперважковаговиках, крім суперчемпіона Усика, є також звичайний чемпіон, золотий чемпіон, екстимчасовий чемпіон і чемпіон у відпустці.

УЧАСНИКИ ТУРНІРУ ЧОТИРЬОХ

  • Тревор Браян (21-0, 15 КО – США – звичайний чемпіон)

  • Роберт Хеленіус (31-3, 20 КО – Фінляндія – золотий чемпіон)

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  • Даніель Дюбуа (17-1, 16 КО – Велика Британія – екстимчасовий чемпіон)

  • Мануель Чарр (32-4, 18 КО – Сирія – чинний чемпіон у відпустці)

/ Фото: Instagram

Хто з ким битиметься у півфіналах, ще не зрозуміло. Подейкують, пари будуть такі: Браян – Чарр і Хеленіус – Дюбуа.

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Джошуа vs Усик / Фото: Getty Images, Reuters

Утім, до зустрічі з переможцем цього турніру Усику ще треба зробити чимало справ. Спочатку йому потрібно здолати Джошуа в реванші, який має відбутися до 25 квітня, а потім українець розраховує побитися з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона хевівейту.

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