Усику виберуть суперника в турнірі чотирьох: хто ці люди

Усик із чемпіонськими поясами / Фото: Reuters

Раніше фінський гігант Роберт Хеленіус на прізвисько Північний Кошмар заявив, що настала його законна черга битися з Олександром Усиком. Однак в організації WBA вирішили, що це буде занадто нудно.

Як повідомляє worldboxingnews, для визначення обов'язкового претендента на зустріч із переможцем реваншу Усик – Джошуа в WBA вирішили провести турнір за участю чотирьох бійців.

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Що не дивно, з огляду на те, що у цієї організації в суперважковаговиках, крім суперчемпіона Усика, є також звичайний чемпіон, золотий чемпіон, екстимчасовий чемпіон і чемпіон у відпустці.

УЧАСНИКИ ТУРНІРУ ЧОТИРЬОХ

Тревор Браян (21-0, 15 КО – США – звичайний чемпіон)

Роберт Хеленіус (31-3, 20 КО – Фінляндія – золотий чемпіон)

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Даніель Дюбуа (17-1, 16 КО – Велика Британія – екстимчасовий чемпіон)

Мануель Чарр (32-4, 18 КО – Сирія – чинний чемпіон у відпустці)

/ Фото: Instagram

Хто з ким битиметься у півфіналах, ще не зрозуміло. Подейкують, пари будуть такі: Браян – Чарр і Хеленіус – Дюбуа.

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Джошуа vs Усик / Фото: Getty Images, Reuters

Утім, до зустрічі з переможцем цього турніру Усику ще треба зробити чимало справ. Спочатку йому потрібно здолати Джошуа в реванші, який має відбутися до 25 квітня, а потім українець розраховує побитися з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона хевівейту.