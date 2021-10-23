Усику выберут соперника в турнире четырех: кто эти люди

Усик с чемпионскими поясами / Фото: Reuters
Ранее финский гигант Роберт Хелениус по прозвищу Северный Кошмар заявил, что пришел его законный черед драться с Александром Усиком. Однако в организации WBA решили, что это будет слишком скучно.
Как сообщает worldboxingnews, для определения обязательного претендента на встречу с победителем реванша Усик – Джошуа в WBA решили провести турнир с участием четырех бойцов.
Что не удивительно, учитывая, что у этой организации в супертяжах, помимо суперчемпиона Усика, есть также обычный чемпион, золотой чемпион, экс-временный чемпион и чемпион в отпуске.
УЧАСТНИКИ ТУРНИРА ЧЕТЫРЕХ
- Тревор Брайан (21-0, 15 КО – США – обычный чемпион)
- Роберт Хелениус (31-3, 20 КО – Финляндия – золотой чемпион)
- Даниэль Дюбуа (17-1, 16 КО – Великобритания – экс-временный чемпион)
- Мануэль Чарр (32-4, 18 КО – Сирия – действующий чемпион в отпуске)
Кто с кем сразится в полуфиналах, еще не понятно. Поговаривают, пары будут следующие: Брайан – Чарр и Хелениус – Дюбуа.
Впрочем, до встречи с победителем этого турнира Усику еще предстоит немало дел. Сначала ему нужно одолеть Джошуа в реванше, который должен состояться до 25 апреля, а затем украинец рассчитывает подраться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона хэвивейта.
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