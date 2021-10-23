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Ворскла 0
Шахтер 0
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Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
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Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
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Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
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Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
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Динамо --
Барселона --
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Усику выберут соперника в турнире четырех: кто эти люди

Олег Люлька
23 октября, 16:35
Обязательного претендента для поединка с победителем реванша Джошуа vs Усик определят в турнире с участием четырех чемпионов по линии WBA

Усик с чемпионскими поясами / Фото: Reuters

Ранее финский гигант Роберт Хелениус по прозвищу Северный Кошмар заявил, что пришел его законный черед драться с Александром Усиком. Однако в организации WBA решили, что это будет слишком скучно.

Как сообщает worldboxingnews, для определения обязательного претендента на встречу с победителем реванша Усик – Джошуа в WBA решили провести турнир с участием четырех бойцов.

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Что не удивительно, учитывая, что у этой организации в супертяжах, помимо суперчемпиона Усика, есть также обычный чемпион, золотой чемпион, экс-временный чемпион и чемпион в отпуске.

УЧАСТНИКИ ТУРНИРА ЧЕТЫРЕХ

  • Тревор Брайан (21-0, 15 КО – США – обычный чемпион)

  • Роберт Хелениус (31-3, 20 КО – Финляндия – золотой чемпион)

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  • Даниэль Дюбуа (17-1, 16 КО – Великобритания – экс-временный чемпион)

Даниэль Дюбуа

  • Мануэль Чарр (32-4, 18 КО – Сирия – действующий чемпион в отпуске)

Мануэль Чарр и Владимир Кличко / Фото: Instagram

Кто с кем сразится в полуфиналах, еще не понятно. Поговаривают, пары будут следующие: Брайан – Чарр и Хелениус – Дюбуа.

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Джошуа vs Усик / Фото: Getty Images, Reuters

Впрочем, до встречи с победителем этого турнира Усику еще предстоит немало дел. Сначала ему нужно одолеть Джошуа в реванше, который должен состояться до 25 апреля, а затем украинец рассчитывает подраться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона хэвивейта.

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