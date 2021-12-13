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Усику пропонували шалену суму за здачу бою на очах у президента

Олександр Трикіша
13 грудня, 22:58
Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик розповів, що йому пропонували великий хабар за здачу бою. Це сталося ще до того, як Усик став всесвітньою знаменитістю

Усику пропонували здати фінал ЧС-2011 / Фото: Колаж: Сьогодні

Напередодні фіналу ЧС-2011 у Баку Усику надійшла пропозиція здати бій проти місцевого боксера Теймура Мамедова.

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Тоді Усику запропонували 300 тисяч євро! Божевільна сума для аматорського спорту. Для прикладу, за перемогу на Олімпіаді-2012 Усику виплатили премію у розмірі 125 тисяч доларів.

" Мені запропонували 300 тисяч євро. До мене прийшов чоловік і сказав, що пропонують саме таку суму. Я не погодився", – розповів Усик виданню Przeglad Sportowy.

Пропозиція змусила Усика ще більш старанно провести поєдинок, щоб ні в кого не виникло питань про його перемогу.

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"Я думав що тепер 300 тисяч можна поділити між трьома суддями і тоді вони будуть виконувати свою брудну роботу.

Велика арена серед глядачів – президент Азербайджану... Я вийшов на ринг з думкою, що треба дуже сильно бити. Слава Богу, їм не вдалося", – додав українець, якого цитує champion.com.ua.

До речі, раніше з'явилися чутки, що за перемогу Ломаченка на Олімпіаді-2008 заплатили 700 тисяч доларів.