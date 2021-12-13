Усику предлагали сумасшедшую сумму за сдачу боя на глазах у президента

Усику предлагали сдать финал ЧМ-2011 / Фото: Коллаж: Сегодня
Накануне финала ЧМ-2011 в Баку Усику поступило предложение сдать бой против местного боксера Теймура Мамедова.
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Тогда Усику предложили 300 тысяч евро! Сумасшедшая сумма для любительского спорта. Для примера, за победу на Олимпиаде-2012 Усику выплатили премию в размере 125 тысяч долларов.
"Мне предложили 300 тысяч евро. Ко мне пришел мужчина и сказал, что предлагают именно такую сумму. Я не согласился", – рассказал Усик изданию Przeglad Sportowy.
Предложение вынудило Усика еще усерднее провести поединок, чтобы ни у кого не возникло вопросов о его победе.
"Я думал, что теперь 300 тысяч можно разделить между тремя судьями, и тогда они будут выполнять свою грязную работу.
Большая арена, среди зрителей – президент Азербайджана... Я вышел на ринг с мнением, что надо очень сильно бить. Слава Богу, им не удалось", – добавил украинец, которого цитирует champion.com.ua.
Кстати, ранее появились слухи, что за победу Ломаченко на Олимпиаде-2008 заплатили 700 тысяч долларов.