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Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
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Мальме --
Челсі --
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Аталанта --
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Зеніт --
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Усику треба визнати короля! Майк Тайсон назвав найкращого боксера світу

Любомир Луканюк
30 жовтня, 12:55
Легендарний боксер звернувся до Тайсона Ф'юрі і закликав британського чемпіона поки не закінчувати кар'єру, адже він найкращий у світі

Олександр Усик і Майк Тайсон / Фото: Reuters

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон назвав найкращого сучасного боксера.

Легендарний боксер упевнений, що зараз №1 у світі – це чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі. Він перемагав Володимира Кличка та Деонтея Уайлдера. Хоча Ф'юрі вже радять йти.

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"Ф'юрі – чемпіон. Він той, хто здолав найсильніших бійців дивізіону. Він уособлення боксу в надважкій вазі. Він, а не хтось інший. І це не обговорюється. Навіть Усику треба це визнати", – заявив Майк Тайсон.

Раніше ми писали, що наступний бій Циганського барона промоутери планують на березень. Суперником Тайсона Ф'юрі стане Ділліан Уайт або Джо Джойс.

Восени ж 2022-го Ф'юрі може вийти в ринг проти переможця реваншу Усик – Джошуа. На реванш британець погоджується приїхати навіть до Києва.

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Усик vs Джошуа / Фото: Reuters