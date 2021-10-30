Усику треба визнати короля! Майк Тайсон назвав найкращого боксера світу

Олександр Усик і Майк Тайсон / Фото: Reuters

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон назвав найкращого сучасного боксера.

Легендарний боксер упевнений, що зараз №1 у світі – це чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі. Він перемагав Володимира Кличка та Деонтея Уайлдера. Хоча Ф'юрі вже радять йти.

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"Ф'юрі – чемпіон. Він той, хто здолав найсильніших бійців дивізіону. Він уособлення боксу в надважкій вазі. Він, а не хтось інший. І це не обговорюється. Навіть Усику треба це визнати", – заявив Майк Тайсон.

Раніше ми писали, що наступний бій Циганського барона промоутери планують на березень. Суперником Тайсона Ф'юрі стане Ділліан Уайт або Джо Джойс.

Восени ж 2022-го Ф'юрі може вийти в ринг проти переможця реваншу Усик – Джошуа. На реванш британець погоджується приїхати навіть до Києва.

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