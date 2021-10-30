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Мариуполь --
Динамо --
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Десна --
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Ингулец --
Верес --
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Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
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Ювентус --
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Усику надо признать короля! Майк Тайсон назвал лучшего боксера мира

Любомир Луканюк
30 октября, 12:55
Легендарный боксер обратился к Тайсону Фьюри и призвал британского чемпиона пока не заканчивать карьеру, ведь он лучший в мире

Александр Усик и Майк Тайсон / Фото: Reuters

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон назвал лучшего современного боксера.

Легендарный боксер уверен, что сейчас №1 в мире – это чемпион WBC Тайсон Фьюри. Он побеждал Владимира Кличко и Деонтея Уайлдера. Хотя Фьюри уже советуют уходить.

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"Фьюри – чемпион. Он тот, кто одолел сильнейших бойцов дивизиона. Он олицетворение бокса в супертяжелом весе. Он, а не кто-то другой. И это не обсуждается. Даже Усику нужно это признать", – заявил Майк Тайсон.

Ранее мы писали, что следующий бой Цыганского короля промоутеры планируют на март. Соперником Тайсона Фьюри станет Диллиан Уайт или Джо Джойс.

Осенью же 2022-го Фьюри может выйти в ринг против победителя реванша Усик – Джошуа. На реванш британец согласен приехать даже в Киев.

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Усик vs Джошуа / Фото: Reuters