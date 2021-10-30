Усику надо признать короля! Майк Тайсон назвал лучшего боксера мира

Александр Усик и Майк Тайсон / Фото: Reuters
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон назвал лучшего современного боксера.
Легендарный боксер уверен, что сейчас №1 в мире – это чемпион WBC Тайсон Фьюри. Он побеждал Владимира Кличко и Деонтея Уайлдера. Хотя Фьюри уже советуют уходить.
"Фьюри – чемпион. Он тот, кто одолел сильнейших бойцов дивизиона. Он олицетворение бокса в супертяжелом весе. Он, а не кто-то другой. И это не обсуждается. Даже Усику нужно это признать", – заявил Майк Тайсон.
Ранее мы писали, что следующий бой Цыганского короля промоутеры планируют на март. Соперником Тайсона Фьюри станет Диллиан Уайт или Джо Джойс.
Осенью же 2022-го Фьюри может выйти в ринг против победителя реванша Усик – Джошуа. На реванш британец согласен приехать даже в Киев.