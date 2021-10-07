Усику дали на роздуми 30 днів і знайшли вже заміну

Усику доведеться вибирати з ким битися далі / Фото: USYK17
Всесвітня боксерська рада розповіла, що станеться після 9 жовтня. У цей день володар чемпіонського поясу WBC Тайсон Ф'юрі зустрінеться з Деонтеєм Уайлдером.
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Після чого чемпіон світу Олександр Усик отримає 30 днів, щоб домовитися про об'єднавчий поєдинок з переможцем бою Ф'юрі – Уайлдер.
Якщо в зазначений термін домовленість про бій за звання абсолютного чемпіона досягнута не буде, переможець бою Ф'юрі – Уайлдер повинен буде провести свій наступний поєдинок проти тимчасового чемпіона WBC в суперважкій вазі.
Тимчасовим чемпіоном WBC є Ділліан Уайт, який вже давно намагається добитися бою за повноцінний титул організації. 30 жовтня Уайт проведе поєдинок в Лондоні проти шведського боксера Отто Валліна. І переможець цього бою стане обов'язковим претендентом на титул.
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Нагадаємо, що Валлін бився з Ф'юрі, який закінчував поєдинок з залитим кров'ю обличчям.
Цікаво, що Усик зобов'язаний провести реванш з Ентоні Джошуа. Другий бій Усик – Джошуа має відбутися не пізніше 25 квітня.
Хоча, Ентоні можуть запропонувати почекати, заради подальшого бою за звання абсолютного чемпіона.
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