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Усику дали на размышление 30 дней и нашли уже замену

Любомир Луканюк
7 октября, 17:38
Чемпиону мира по версиям WBA, WBO, IBF Александру Усику предложили договориться об объединительном поединке с победителем боя Фьюри – Уайлдер

Усику предстоит выбрать с кем драться дальше / Фото: USYK17

Всемирный боксерский совет рассказал, что должно произойти после 9 октября. В этот день обладатель чемпионского пояса WBC Тайсон Фьюри встретится с Деонтеем Уайлдером.

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После чего чемпион мира Александр Усик получит 30 дней, чтобы договориться с объединительном поединке с победителем боя Фьюри – Уайлдер.

Если в указанный срок договоренность бое за звание абсолютного чемпиона достигнута не будет, победитель боя Фьюри – Уайлдер должен будет провести свой следующий поединок против временного чемпиона WBC в супертяжелом весе.

Временным чемпионом WBC является Диллиан Уайт, который уже давно пытается добиться боя за полноценный титул организации. 30 октября Уайт проведет поединок в Лондоне против шведского боксера Отто Валлина. И победитель этого боя станет обязательным претендентом на титул.

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Напомним, что Валлин дрался с Фьюри, который заканчивал поединок с залитым кровью лицом.

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Интересно, что Усик обязан провести реванш с Энтони Джошуа. Второй бой Усик – Джошуа должен состояться не позднее 25 апреля.

Хотя, Энтони могут предложить подождать, ради последующего боя за звание абсолютного чемпиона.

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