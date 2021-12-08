Усика посунули. Ф'юрі призначили обов'язкового претендента

Ф'юрі кинув виклик Вайту

Днями чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі звернувся до екс-володаря титулів Ентоні Джошуа із закликом дозволити йому битися з Олександром Усиком. І у ту ж мить отримав іншого суперника.

Всесвітня боксерська рада (WBC) призначила обов'язкового претендента для свого чемпіона у надважкій вазі. Ним став Ділліан Уайт.

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WBC зобов'язав сторони за 30 днів домовитися про поєдинок, інакше відбудуться промоутерські торги.

Якщо Ф'юрі та Уайт домовляться про поєдинок, то Усик змушений буде провести реванш із Джошуа. Раніше з'явилися чутки, що Джошуа готовий поступитися за 40 мільйонів доларів.

Ф'юрі vs Усик, а Джошуа зачекає / Фото: REUTERS

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Нагадаємо, що 30 жовтня у поєдинку між Ділліаном Уайтом та Отто Валліном мав визначитися майбутній суперник Тайсона Ф'юрі. Але за десять днів до бою стало відомо, що Уайт отримав травму плеча, через що бій скасували.