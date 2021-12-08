Усика задвинули. Фьюри назначили обязательного претендента

Фьюри бросил вызов Уайту

На днях чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри обратился к экс-обладателю титулов Энтони Джошуа с призывом позволить ему сразиться с Александром Усиком. И тут же получил другого соперника.

Всемирный боксерский совет (WBC) назначил обязательного претендента для своего чемпиона в супертяжелом весе. Им стал Диллиан Уайт.

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WBC обязал стороны за 30 дней договориться о поединке, в противном случае состоятся промоутерские торги.

Если Фьюри и Уайт договорятся о поединке, то Усик вынужден будет провести реванш с Джошуа. Ранее появились слухи, что Джошуа готов уступить за 40 миллионов долларов.

Фьюри vs Усик, Джошуа в сторонке / Фото: REUTERS

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Напомним, что 30 октября в поединке между Диллианом Уайтом и Отто Валлином должен был определится будущий соперник Тайсона Фьюри. Но за десять дней до боя стало известно, что Уайт получил травму плеча, из-за чего схватку отменили.