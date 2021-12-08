7 декабря 21:59 Трансляция
Шахтер 1
Шериф 1
7 декабря 22:00 Трансляция
Милан 1
Ливерпуль 2
7 декабря 22:00 Трансляция
Порту 1
Атлетико 3
7 декабря 22:00 Трансляция
Боруссия Д 5
Бешикташ 0
7 декабря 22:00 Трансляция
Аякс 4
Спортинг 2
7 декабря 22:00 Трансляция
Реал 2
Интер 0
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
10 декабря 17:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
10 декабря 19:30
Ингулец --
Десна --
11 декабря 14:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 17:00
Верес --
Рух --
11 декабря 19:30
Львов --
Ворскла --
12 декабря 14:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
9 декабря 19:45
Заря --
Буде-Глимт --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Усика задвинули. Фьюри назначили обязательного претендента

Любомир Луканюк
8 декабря, 07:57
Тайсон Фьюри должен за месяц подписать контракт с Диллианом Уайтом на проведение чемпионского боя, иначе будут торги

Фьюри бросил вызов Уайту

На днях чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри обратился к экс-обладателю титулов Энтони Джошуа с призывом позволить ему сразиться с Александром Усиком. И тут же получил другого соперника.

Всемирный боксерский совет (WBC) назначил обязательного претендента для своего чемпиона в супертяжелом весе. Им стал Диллиан Уайт.

Реклама

WBC обязал стороны за 30 дней договориться о поединке, в противном случае состоятся промоутерские торги.

Если Фьюри и Уайт договорятся о поединке, то Усик вынужден будет провести реванш с Джошуа. Ранее появились слухи, что Джошуа готов уступить за 40 миллионов долларов.

Фьюри vs Усик, Джошуа в сторонке / Фото: REUTERS

Реклама

Напомним, что 30 октября в поединке между Диллианом Уайтом и Отто Валлином должен был определится будущий соперник Тайсона Фьюри. Но за десять дней до боя стало известно, что Уайт получил травму плеча, из-за чего схватку отменили.