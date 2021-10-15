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Усика перемогти можна. Колишній суперник розкрив секрет українця

Любомир Луканюк
15 жовтня, 17:28
Тоні Беллью, який програв Олександру Усику чемпіонський бій, вважає українця найбільш технічним боксером у світі і знає, за рахунок чого його можна перемогти

Усик vs Белью. Перемога нокаутом / Фото: Getty Images

Колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Тоні Беллью впевнений, що ніхто не зможе перебоксувати Олександра Усика. Хоча з ним готовий не погодитися Джефф Мейвезер.

Беллью назвав єдину причину, по якій може програти українець.

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"Всі думали, що Ентоні Джошуа виявиться занадто великим для Усика, але я всім говорив, що будь-хто, хто вирішить влаштувати з цим хлопцем боксерський поєдинок, програє йому. Усик – найкращий природжений боксер у світі, він далеко попереду всіх бійців, які виступають вище напівважкої ваги.

У плані чистого боксу мало хто може зрівнятися з Усиком. Єдина причина, по якій цей хлопець може програти – це габарити і потужність. Перемогти його можуть тільки габарити", – цитує Тоні Беллью fightnews.info.

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Нагадаємо, що три роки тому Олександр Усик захищав звання абсолютного чемпіона в першій важкій вазі і нокаутував Тоні Беллью у восьмому раунді.

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Очікується, що після перемоги над Уайлдером Ф'юрі проведе захист поясу WBC в поєдинку з переможцем бою Уайт – Валлін (вони поб'ються 30 жовтня), а потім зустрінеться за звання абсолютного чемпіона світу з найкращим в реванші Усик – Джошуа.

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