Усика победить можно. Бывший соперник раскрыл секрет украинца

Усик vs Беллью. Победа нокаутом / Фото: Getty Images

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью уверен, что никто не сможет перебоксировать Александра Усика. Хотя с ним готов не согласиться Джефф Мейвезер.

Беллью назвал единственную причину, по которой может проиграть украинец.

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"Все думали, что Энтони Джошуа окажется слишком большим для Усика, но я всем говорил, что любой, кто решит устроить с этим парнем боксерский поединок, проиграет ему. Усик – лучший прирожденный боксер в мире, он далеко впереди всех бойцов, которые выступают выше полутяжелого веса. В плане чистого бокса мало кто может сравниться с Усиком. Единственная причина, по которой этот парень может проиграть – это габариты и мощь. Победить его могут только габариты", – цитирует Тони Беллью fightnews.info.

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Напомним, что три года назад Александр Усик защищал звание абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе и нокаутировал Тони Беллью в восьмом раунде.

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Ожидается, что после победы над Уайлдером Фьюри проведет защиту пояса WBC в поединке с победителем боя Уайт – Валлин (они подерутся 30 октября), а затем встретится за звание абсолютного чемпиона мира с лучшим в реванше Усик – Джошуа.