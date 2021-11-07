Усик зайшов до українського супермаркету за пляшкою. Його ніхто не впізнав (відео)

Усик у супермаркеті / Фото: Instagram

Здавалося б, Олександр Усик – на піку слави після приголомшливої перемоги над Ентоні Джошуа у бою за пояси WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі.

І незважаючи на це знаменитий боксер примудрився невпізнаваним сходити в один із українських супермаркетів, де купив пляшку холодного чаю.

Реклама

Справа в тім, що Усик був у такому ж темному космічному шоломі, в якому виходив на поєдинок із Джошуа, – за ним не було видно обличчя Олександра.

"Операція успішна", – сплативши покупку безготівково, сказав Усик.

Реклама

Нагадаємо, 25 вересня Джошуа програв Усику одноголосним рішенням суддів на лондонському стадіоні "Тоттенгем Готспур".

Реклама

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Реванш Усик – Джошуа має відбутися до 25 квітня.

Фаворитом на місце проведення реваншу називають Лондон.

Але Джошуа згоден провести бій і у Києві.