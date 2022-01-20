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Усик вийшов на стежку війни: чемпіон світу вимагає вибачень від ЗМІ

Сергій Шаховець
20 січня, 18:33
Український боксер Олександр Усик дав 24 години часу одному зі ЗМІ, щоб ті опублікували спростування неправдивої інформації

Олександр Усик / Фото: Instagram

Власника чотирьох поясів у надважкій вазі вивела із себе новина на одному з ресурсів місцевих ЗМІ. У повідомленні йшлося, що Олександр Усик розглядається як можливий кандидат у депутати у 206-му округу в Чернігові.

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Олександра розлютила ця інформація, і він у жорсткій формі зажадав спростування від ЗМІ.

Усик дуже злий на журналістів / Фото: Instagram

"Хочу зробити спростування якоїсь брехні, яку одне із чернігівських ЗМІ виклало у себе десь, мені надіслали публікацію. Там йдеться про те, що якийсь Усик Олександр Олександрович балотується в депутати чи обласної ради… до кінця нічого не зрозуміло, від якогось 206-го округу.

Друзі це повна брехня. Я не збираюся в жодні депутати. А той ресурс, який це написав: У вас 24 години, щоб написати спростування з вибаченнями про те, що ви набрехали людям. Інакше ми будемо з вами в іншій площині розмовляти. Це означає, що ми з вами розмовлятимемо в суді. Ви задовбали своєю брехнею. І використовуєте людей у якихось своїх особистих цілях, піарі та ще в чомусь", – сказав Усик під час прямого ефіру в Instagram.

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Тим часом, промоутер Тайсона Фьюрі озвучив долю бою з Усиком. Боб Арум зруйнував усі надії вболівальників на весняний бій-мрію Усик – Ф'юрі, заявивши, що навесні він не відбудеться.

Усик і Ф'юрі зустрілися на поєдинку Ломаченка проти Коммі / Фото: Twitter