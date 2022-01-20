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Усик вышел на тропу войны: чемпион мира требует извинений от СМИ

Сергей Шаховец
20 января, 18:33
Украинский боксер Александр Усик дал 24 часа времени одному из СМИ, чтобы те опубликовали опровержение неправдивой информации

Александр Усик / Фото: Instagram

Обладателя четырех поясов в супертяжелом весе вывела из себя новость на одном из ресурсов местных СМИ. В сообщении говорилось, что Александр Усик рассматривается, как возможный кандидат в депутаты по 206 округу в Чернигове.

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Александра разозлила эта информация и он в жесткой форме потребовал опровержени от СМИ.

Усик очень зол на журналистов / Фото: Instagram

"Хочу сделать опровержение некой брехни, которую одно из черниговских СМИ выложило у себя где-то, мне прислали публикацию. Там говорится о том, что некий Усик Александр Александрович баллотируется в депутаты то ли областного совета… до конца ничего не понятно, от какого-то 206 округа.

Друзья, это полная ложь. Я не собираюсь ни в какие депутаты. А тот ресурс, который это написал: У вас 24 часа, чтобы написать опровержение с извинениями о том, что вы наврали людям. Иначе мы будем с вами в другой плоскости разговаривать. Это означает, что мы с вами будем разговаривать в суде. Вы задолбали своей брехней. И используете людей в каих-то своих личных целях, пиаре и еще в чем-то", – сказал Усик во время прямого эфира в Instagram.

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Тем временем, промоутер Тайсона Фьюри озвучил судьбу боя с Усиком. Боб Арум разрушил все надежды болельщиков на весенний бой-мечту Усик – Фьюри, заявив, что весной он не состоится.

Усик и Фьюри встретились на поединке Ломаченко против Комми / Фото: Twitter