Усик вперше показав, як готується до бою з Джошуа (фото)

Олександр Усик на тренуванні

Вже з дня на день має бути офіційне оголошення дати бою Усик – Джошуа. Очікується, що поєдинок пройде цього літа.

Якщо так, то потрібно приступати до інтенсивних тренувань. Що й робить Олександр. В Instagram Усик уперше показав свою підготовку до реваншу.

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"Тяжка робота", – підписав знімки боксер.

Ми вже розповідали, що Олександр покликав у свій тренувальний табір польського гіганта Дам'яна Книбу. Польський гусар вміє нокаутувати ударами в повітря.

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Нагадаємо, що перший бій із Джошуа українець виграв минулої осені. І забрав у британця чемпіонські пояси.

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Раніше ми повідомляли, що чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик опустився на друге місце рейтингу найкращих боксерів.