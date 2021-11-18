Адже Усик не великий: українця кидають на розтерзання кращому боксеру світу

Олександр Усик і Сауль Альварес / Фото: Getty Images, REUTERS
Сауль Альварес боксував у категоріях від 67 до 79 кг, а тепер має намір боксувати за титул у дивізіоні 86,2 кг проти чемпіона WBC Ілунги Макабу з Конго
Промоутер Усика Олександр Красюк не виключив, що Сауль підніметься до хевівейту, де зустрінеться з Олександром Усиком А тепер на цю тему висловився британець Едді Гірн.
"Канело та його коуч Рейносо хочуть більше викликів. Їм не цікаві нормальні, нудні бої. Кожен бій має щось означати. Він хоче бути великим, і це чудово для боксу.
Послухайте, та він може піднятися ще вище і битися в супертяжах. Маю на увазі, Адже Усик не великий супертяж. А Тревор Брайан також чемпіон світу. Чи міг би він змагатися з цими хлопцями?", – розмірковує Гірн в інтерв'ю iFL TV, якого цитує vringe.com.
Зазначимо, що перспектива можливого бою Усик – Канело не є близькою. Навесні Олександр має намір здолати в реванше Ентоні Джошуа, а потім наприкінці наступного року українець збирається посперечатися з Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу у супертяжах.