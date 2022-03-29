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Усик влаштував шопінг у Празі

Максим Мельник
29 березня, 15:15
Чемпіон світу в надважкій вазі приїхав до Чехії готуватися до поєдинку з Джошуа, який може пройти влітку в Саудівській Аравії

Усик - в магазин, дружина - на мітинг / Фото: Колаж: Сьогодні

Побувши трохи у теробороні, Олександр Усик залишив Україну для підготовки до реваншу з Ентоні Джошуа. Український чемпіон поїхав до Праги.

До речі, саме у Празі дружина боксера Катерина відвідала антивоєнний мітинг на підтримку України.

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А сам Олександр вирушив на шопінг. В одній із крамниць його зустрів фітнес-тренер Володимир Йосипчук.

"Наочний приклад, чому в боксі є вагові категорії. Зустрілася з чемпіоном. Дуже приємна і проста людина, поговорили, побажав йому удачі у підготовці. Може колись потренуємось разом, з чим чорт не жартує", – підписав спільний знімок у Instagram Йосипчук.

Раніше ми писали, що російські війська організували базу в будинку Усика під Києвом. Про це повідомляла у соцмережах Катерина.

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