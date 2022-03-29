Усик влаштував шопінг у Празі

Усик - в магазин, дружина - на мітинг / Фото: Колаж: Сьогодні
Побувши трохи у теробороні, Олександр Усик залишив Україну для підготовки до реваншу з Ентоні Джошуа. Український чемпіон поїхав до Праги.
До речі, саме у Празі дружина боксера Катерина відвідала антивоєнний мітинг на підтримку України.
А сам Олександр вирушив на шопінг. В одній із крамниць його зустрів фітнес-тренер Володимир Йосипчук.
"Наочний приклад, чому в боксі є вагові категорії. Зустрілася з чемпіоном. Дуже приємна і проста людина, поговорили, побажав йому удачі у підготовці. Може колись потренуємось разом, з чим чорт не жартує", – підписав спільний знімок у Instagram Йосипчук.
Раніше ми писали, що російські війська організували базу в будинку Усика під Києвом. Про це повідомляла у соцмережах Катерина.