Усик устроил шоппинг в Праге

Усик - в магазин, жена - на митинг / Фото: Коллаж: Сегодня

Побыв немного в теробороне, Александр Усик покинул Украину для подготовки к реваншу с Энтони Джошуа. Украинский чемпион поехал в Прагу.

Кстати, именно в Праге жена боксера Екатерина посетила антивоенный митинг в поддержку Украины.

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А сам Александр отправился на шоппинг. В одном из магазинов его встретил фитнес-тренер Владимир Йосипчук.

"Наглядный пример, почему в боксе есть весовые категории. Встретился с чемпионом. Очень приятный и простой человек, поговорили, пожелал ему удачи в подготовке. Может когда-то потренируемся вместе, с чем черт не шутит", – подписал совместный снимок в Instagram Йосипчук.

Ранее мы писали, что российские войска организовали базу в доме Усика под Киевом. Об этом сообщала в соцсетях Екатерина.