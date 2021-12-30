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Усик топ-мільйонер! Рейтинг заробітків українських спортсменів за 2021 рік

Олег Люлька
30 грудня, 16:20
Олександр Усик за 2021 рік заробив більше, ніж його переслідувачі Андрій Ярмоленко, Василь Ломаченко, Олексій Лень та Ярослав Ракицький разом узяті

Усик - №1 за заробітками в українському спорті / Фото: Reuters

Перемога Олександра Усика над Ентоні Джошуа стала не лише подією року для України, але й зробила уродженця Криму найоплачуванішим спортсменом країни за 2021 рік.

Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

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№1 ОЛЕКСАНДР УСИК – $18 МЛН

Гарантований гонорар Усика за бій з Джошуа становив 4,1 млн доларів, але, з урахуванням успішного продажу платних трансляцій, за даними Sportszion, він зріс у рази – до 18 млн доларів. Частину з них боксер витратив на придбання дорогого авто - шестиколісного гелендвагену Mercedes-Benz G63 AMG.

Усик і його нове авто / Фото: Instagram

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№2 АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО – $8,1 МЛН

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Андрій, хоч і рідко грає за Вест Гем, продовжує отримувати у лондонському клубі найвищу зарплату серед чинних українських футболістів – 5,98 млн фунтів, або 8,1 млн доларів на рік. Щоправда, вже влітку 2022 року контракт вінгера із "молотобійцями" закінчиться.

№3 ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО – $3,2 МЛН

Ломаченко переміг Коммі і тепер хоче бою з Камбососом / Фото: Getty Images

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2021 року Василь провів два поєдинки. За червневу перемогу нокаутом над Масайоші Накатані Ломаченко, за даними totalsportal, отримав 1,2 млн доларів. А виграш одностайним рішенням суддів у Річарда Коммі у грудні приніс Ломі ще $2 млн.

Олексій Лень / Фото: Instagram

№4 ОЛЕКСІЙ ЛЕНЬ – $2,9 МЛН

Перші сім місяців 2021 року український баскетболіст провів на скромніших умовах у Вашингтон Візардс, де йому платили 193 тисячі доларів на місяць. А з серпня наш центровий почав отримувати в Сакраменто Кінгс вже 311 тисяч доларів на місяць. Як підсумок, за весь рік Лень заробив 2 908 210 доларів.

Ярослав Ракицький / Фото: Getty Images

№5 ЯРОСЛАВ РАКИЦЬКИЙ – $2,8 МЛН

У Зеніті Ракицький продовжує отримувати близько 2,8 млн газпромівських доларів на рік. Але вже влітку 2022 року його контракт із клубом із РФ закінчується. За останніми даними, щоб залишитися у Зеніті, ексзахисник збірної України згоден на зменшення зарплати.

Додамо, що найоплачуваніша українська спортсменка, тенісистка Еліна Світоліна, за 2021 рік заробила 1 296 599 доларів призових за комерційні турніри плюс $55 тисяч за бронзу Олімпіади в Токіо.

Еліна Світоліна / Фото: Reuters