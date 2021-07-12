"Усик тільки просить грошей": колишній тренер Кличка назвав Олександра маленькою дитиною

Експерт Сергій Городнічов вважає, що якщо незабаром Усик не проведе бій, то його рейтинг впаде і він взагалі нікому не буде потрібен

Тренер не вірить, що бій Усик - Джошуа пройде у вересні

Відомий тренер Сергій Городнічов, який раніше працював з чемпіоном світу з боксу Володимиром Кличком, поділився думкою про перспективи Олександра Усика в суперважкій вазі. І про його потенційний бій проти Ентоні Джошуа, який повинен пройти у вересні. До речі, контракт на перший бій між Усиком і Джошуа матиме пункт про реванш.

"Усик чекає бою з Джошуа, але ніяк не виходить з ним зустрітися. Якщо Усик найближчим часом не проведе бій, то рейтинг у нього впаде, і він взагалі нікому не буде потрібен. Зрозумійте, він потрібен лише промоутеру Едді Гірну, і крапка.

Усик як маленька дитина: його за руку водять, він сам нічого вирішити не може. Він тільки просить грошей, а за що? Тільки у Чісори виграв, і все. Думаєте, Усик боксуватиме з Джошуа? Я не впевнений, і це не факт" , – розповів Городнічов на своєму YouTube-каналі.

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Нагадаємо, що раніше Сергій Городнічов заявив, що перемога Василя Ломаченка на Олімпіаді-2008 в Пекіні обійшлася в 700 тисяч доларів.

Ми вже повідомляли, що Усика виключили з рейтингу WBC – найавторитетнішої боксерської організації.