Усик стане повноцінним чемпіоном тільки через три тижні: що заважає

Олександр Усик отримає чемпіонські пояси через три тижні / Фото: REUTERS
Перемога над Джошуа принесла Усику пояси WBA, IBF, WBO і IBO, але додому українець повернувся з порожніми руками.
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Відразу після бою Усик повернув Джошуа пояса, чим викликав здивування у своїх фанатів. Але нічого в цьому дивного немає – ті пояса належать британцеві, а Усику зроблять його іменні.
Вони будуть готові через три тижні. Тоді Усик стане повноправним чемпіоном в суперважкій вазі!
"Через три тижні їх зроблять, вигравіюють там дату, місце, імена і вони прибудуть додому. Я обов'язково виставлю в своїх соціальних мережах, коли вони приїдуть додому.
Вони вже сумують за Україною , Кажуть: "Саня забери нас", – зізнався Усик після повернення на батьківщину.