28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Усик станет полноценным чемпионом только через три недели: что мешает

Александр Трикиша
27 сентября, 12:04
Александр Усик победил Энтони Джошуа и завоевал четыре чемпионских титула в супертяжелом весе. Однако украинец пока не полноценный чемпион, ведь у него нет заветных поясов

Александр Усик получит чемпионские пояса через три недели / Фото: REUTERS

Победа над Джошуа принесла Усику пояса WBA, IBF, WBO и IBO, но домой украинец вернулся с пустыми руками.

Читайте также: Правой за Украину, левой – за Симферополь: Усик бил Джошуа в патриотических перчатках

Реклама

Сразу после боя Усик вернул Джошуа пояса, чем вызвал недоумение у своих фанатов. Но ничего в этом странного нет – те пояса принадлежат британцу, а Усику сделают его именные.

Они будут готовы через три недели. Тогда Усик станет полноправным чемпионом в супертяжелом весе!

"Через три недели их сделают, выгравируют там дату, место, имена и они прибудут домой. Я обязательно выставлю в своих социальных сетях, когда они приедут домой.

Они уже скучают по Украине, говорят: "Саня забери нас", – признался Усик после возвращения на родину.

Реклама

Александр Усик вернул пояса Энтони Джошуа / Фото: REUTERS

Реклама

Реклама