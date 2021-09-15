Усик знявся в кліпі скандальних близнючок-українок, які не знають, чий Крим

Усик запалив зі своїми землячками / Фото: Instagram

Український суперваж Олександр Усик знявся в кліпі дуету ANNA MARIA на пісню Light up ( "Запали"), який представили сьогодні.

ANNA MARIA – український музичний дует сестер-близнючок Анни і Марії Опанасюк, землячок Усика.

Раніше кримський дует ANNA MARIA потрапив у скандал через позицію щодо статусу Криму. В інтерв'ю Роману Скрипіну дівчата не змогли відповісти на питання "Чий Крим?", а також відзначили, що "Україна втратила Крим". Після цього сестрам дісталося чимало критики. До всього іншого, з'ясувалося, що батьки артисток обіймають великі посади в окупованому Криму і мають російське громадянство.

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Пізніше дівчата прокоментували своє скандальне інтерв'ю: "Ми свій вибір зробили, батьки зробили, але ми не можемо відмовитися від батьків".

Відзначимо, що 25 вересня на лондонському стадіоні "Тоттенгем" Олександр Усик спробує позбавити Ентоні Джошуа чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO і IBF. Імовірність перемоги українця букмекери оцінюють в 30 відсотків.

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