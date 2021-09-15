15 сентября 19:45
Бешикташ --
Боруссия Д --
15 сентября 19:45
Шериф --
Шахтер --
15 сентября 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 сентября 22:00
Манчестер Сити --
Лейпциг --
15 сентября 22:00
Атлетико --
Порту --
15 сентября 22:00
Ливерпуль --
Милан --
15 сентября 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 сентября 22:00
Интер --
Реал --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Усик снялся в клипе скандальных близняшек-украинок, не знающих, чей Крым

Андрей Трофимов
15 сентября, 12:28
За десять дней до главного боя всей своей жизни против Энтони Джошуа Александр Усик попробовал силы в шоу-бизнесе – смотрите видео клипа с участием боксера

Усик зажег со своими землячками / Фото: Instagram

Украинский супертяжеловес Александр Усик снялся в клипе дуэта ANNA MARIA на песню Light up ("Зажги"), который был представлен сегодня.

ANNA MARIA – украинский музыкальный дуэт сестер-близняшек Анны и Марии Опанасюк, землячек Усика.

Ранее крымский дуэт ANNA MARIA попал в скандал из-за позиции по поводу статуса Крыма. В интервью Роману Скрыпину девушки не смогли ответить на вопрос "Чей Крым?", а также отметили, что "Украина потеряла Крым". После этого на сестер обрушилось огромное количество критики. Ко всему прочему, выяснилось, что родители артисток занимают крупные должности в оккупированном Крыму и имеют российское гражданство.

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Позже девушки прокомментировали свое скандальное интервью: "Мы свой выбор сделали, родители сделали, но мы не можем отказаться от родителей".

Отметим, что 25 сентября на лондонском стадионе "Тоттенхэм" Александр Усик попытается лишить Энтони Джошуа чемпионских поясов по версиям WBA, WBO и IBF. Вероятность победы украинца букмекеры оценивают в 30 процентов.

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