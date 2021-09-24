Усик, дивись, як треба! Всі випадки, коли Джошуа ставили на коліна

Ентоні Джошуа вже був на канвасі рингу / Фото: Getty Images

Нещодавно ми згадували найжахливіше фіаско українця: Усик начисто програв росіянину, суддя зупинив побиття. Це було ще за часів його любительської кар'єри, а ось в профі кримчанин непереможний.

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А ось про Джошуа такого не скажеш! Давайте згадаємо випадки, коли британця ставили на коліна його суперники.

Джошуа VS Кличко

У 2017 році непереможний на той момент Джошуа зустрічався з Володимиром Кличком. Молодий британець жваво почав поєдинок і в п'ятому раунді відправив українця в нокдаун.

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Однак Володимир вистояв, а потім в наступній трихвилинці так врубив Ентоні з правої, що той сів на п'яту точку. Це був перший нокдаун в кар'єрі британця. Ех, якби Володя його дотиснув...

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Джошуа VS Руїс

У 2019 м Джошуа повинен був битися в США з Джаррелом Міллером, але американець попався на допінгу. У терміновому порядку його замінив нікому невідомий мексиканець Енді Руїс, і створив справжню сенсацію!

У третьому раунді Джошуа відправив Руїса в нокдаун, але він не тільки зумів піднятися, але і двічі до кінця раунду відповів йому тим же! Британець був вражений, а в сьомому раунді ще двічі побував на канвасі, після чого рефері зупинив бій.

Джошуа VS Ністор

А ще під час аматорської кар'єри Джошуа був нещадно битий румунським боксером Міхаєм Ністором на чемпіонаті Європи 2011 року, за рік до тріумфальної Олімпіади-2012, Де Джошуа взяв золото.

Як бачимо, Ентоні Джошуа не є неприступною фортецею. Головне для Усика – правильно вивчити слабкі сторони британця. Тоді шанси на поспіх істотно виростуть!

До речі, букмекери 1xbet бачать фаворитом бою саме британця: коефіцієнт на перемогу Джошуа – 1.396, на перемогу Усика – 3.54, на нічию – 20. Найімовірніший результат – перемога технічним нокаутом (2.2).