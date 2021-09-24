24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Усик, дивись, як треба! Всі випадки, коли Джошуа ставили на коліна

Олександр Трикіша
24 вересня, 17:06
Олександр Усик проведе найважливіший бій у своїй кар'єрі, на кону якого стоятимуть три чемпіонські титули. Суперник у українця неймовірно грізний, але він не безгрішний!

Ентоні Джошуа вже був на канвасі рингу / Фото: Getty Images

Нещодавно ми згадували найжахливіше фіаско українця: Усик начисто програв росіянину, суддя зупинив побиття. Це було ще за часів його любительської кар'єри, а ось в профі кримчанин непереможний.

Читайте також: Бодібілдер трісне по швах, немов стара подушка: шикарний прогноз Ф'юрі на бій Усика

Реклама

А ось про Джошуа такого не скажеш! Давайте згадаємо випадки, коли британця ставили на коліна його суперники.

Джошуа VS Кличко

У 2017 році непереможний на той момент Джошуа зустрічався з Володимиром Кличком. Молодий британець жваво почав поєдинок і в п'ятому раунді відправив українця в нокдаун.

Реклама

Однак Володимир вистояв, а потім в наступній трихвилинці так врубив Ентоні з правої, що той сів на п'яту точку. Це був перший нокдаун в кар'єрі британця. Ех, якби Володя його дотиснув...

Читайте також: Чекаю війну! Страшна заява Кличка

Джошуа VS Руїс

У 2019 м Джошуа повинен був битися в США з Джаррелом Міллером, але американець попався на допінгу. У терміновому порядку його замінив нікому невідомий мексиканець Енді Руїс, і створив справжню сенсацію!

У третьому раунді Джошуа відправив Руїса в нокдаун, але він не тільки зумів піднятися, але і двічі до кінця раунду відповів йому тим же! Британець був вражений, а в сьомому раунді ще двічі побував на канвасі, після чого рефері зупинив бій.

Джошуа VS Ністор

А ще під час аматорської кар'єри Джошуа був нещадно битий румунським боксером Міхаєм Ністором на чемпіонаті Європи 2011 року, за рік до тріумфальної Олімпіади-2012, Де Джошуа взяв золото.

Як бачимо, Ентоні Джошуа не є неприступною фортецею. Головне для Усика – правильно вивчити слабкі сторони британця. Тоді шанси на поспіх істотно виростуть!

До речі, букмекери 1xbet бачать фаворитом бою саме британця: коефіцієнт на перемогу Джошуа – 1.396, на перемогу Усика – 3.54, на нічию – 20. Найімовірніший результат – перемога технічним нокаутом (2.2).

Реклама

Реклама