Усик – серйозна загроза для суперважкого дивізіону: несподіваний комплімент Ф'юрі

Український супертяж Олександр Усик дуже небезпечний для чемпіона світу британця Ентоні Джошуа – вважає англійський тренер Пітер Ф'юрі. Українець точно б'є і може завдати великої шкоди

Олександр Усик готується до бою з Джошуа / Фото: Instagram

Британський тренер і дядько одіозного супертяжа Тайсона Ф'юрі, Пітер Ф'юрі, вважає колишнього №1 крузервейту Олександра Усика грізною силою. Українець доставить багато проблем чемпіону WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа в їх очному поєдинку. Раніше Усик своєю лисиною погрожував Джошуа.

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"Усик дуже небезпечний. Це не прогулянка по парку. Забудьте про те, що він прийшов з першої важкої ваги. Цей хлопець провів пару боїв у суперважкому дивізіоні, він пристосувався і набрав потрібну вагу. Усик – серйозний боксер, великий талант, тому це буде хороший бій. У нього досить міці, щоб заслужити повагу Джошуа", – сказав Ф'юрі-старший Sky Sports

"Усик точно б'є, і кожен боєць знає, що з такою вагою будь-який панчер може заподіяти шкоди, якщо правильно завдасть удар. Усик належить до суперважкого дивізіону і є серйозною загрозою. Я віддаю належне Джошуа за те, що він прийняв цей бій. Я думаю, що в кінцевому підсумку це буде битва навичок, тому що не можна наражати себе на небезпеку. Я чекаю на цей бій. Це відмінний поєдинок, гарне протистояння"

Поєдинок Усика і Джошуа повинен відбутися 25 вересня в Лондоні на стадіоні Тоттенгему.

Раніше ми писали, що Кличко допоможе Усику підготуватися до Джошуа, а бій пройде при 67 000 глядачів.