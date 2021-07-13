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Усик своєю лисиною загрожує Джошуа. Увечері з ним краще не зустрічатися

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
13 липня, 18:45
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Знаменитий український боксер продовжує підготовку до чемпіонського бою з британцем і різко змінює імідж. До вересня ще відросте
Олександр Усик - як було і як тепер
Олександр Усик - як було і як тепер / Фото: Instagram

Екстравагантний Олександр Усик продовжує дивувати. Сьогодні вранці ми писали, що Усик поголився наголо. 34-річний уродженець Криму під вечір підкинув ще одну фотографію, на яку проти ночі страшнувато дивитися.

На своїй сторінці в Instagram боксер постав в іменний футболку з грізним видом біля тренажерів. У підписі Олександр написав англійською: "Я йду за тобою". Адресує послання чинному чемпіону світу в суперважкій вазі за трьома з чотирьох основних версій Ентоні Джошуа.

Цікаво, що британець Тоні Білями в коментарях зізнався, що "отримав достатньо" і подякував чемпіону. Той "файт" пройшов в 2018 році ще в "крузервейті".

Дізнайтеся, що лисий Усик під пісню Вакарчука перетворився в Мессі.

Нагадаємо, що бій українця з британцем очікується на лондонському стадіоні "Вемблі" 25 вересня. Нещодавно боксер скаржився, що чергове літо він знову проводить не у відпустці, а в підготовці до виходу на ринг. На професійному рингу олімпійський чемпіон-2012 виграв всі 18 поєдинків (13 – достроково), правда, всього лише два – в суперважкій вазі.

Читайте також: Кличко допоможе Усику підготуватися до Джошуа, а бій пройде при 67 000 глядачів.

Дивіться сюжет про 9-річному боксера з Таїланду:

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