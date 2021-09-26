25 вересня 14:30
Челсі 0
Манчестер Сіті 1
25 вересня 14:00
Олександрія 2
Маріуполь 1
25 вересня 17:00
Шахтар 4
Верес 1
25 вересня 19:30
Рух 0
Динамо 2
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
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Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
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29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
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Челсі --
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Усик сам віддав чемпіонські пояси Джошуа: навіщо він це зробив

Олександр Трикіша
26 вересня, 12:10
Олександр Усик став чемпіоном світу в суперважкій вазі. Українець переміг Ентоні Джошуа і завоював титули за версіями WBA, IBF, WBO і IBO

/ Фото: REUTERS

Українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Відразу в рингу Усіку вручили його титули, дозволили сфотографуватися, а потім... забрали!

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Усик самовільно приніс пояса в роздягальню до Джошуа і повернув їх колишньому власникові. Але не потрібно переживати!

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Справа в тому, що чемпіонські пояси в боксі є іменними, Усику незабаром зроблять його особисті пояса, а ці залишаться британцеві на пам'ять.

"Скоро побачимося", – перекинулися фразами боксери.

І справді – нас чекає реванш між Усиком і Джошуа! Такий пункт значиться в контракті на бій. При цьому, другий поєдинок був можливий тільки в разі перемоги українця.

Після бою Усик зробив гучну заяву про місце проведення повторного бою. "Блін. На "Олімпійському", в Києві. Чи наважиться на це Джошуа?", – сказав Олександр.

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