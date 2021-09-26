Усик сам віддав чемпіонські пояси Джошуа: навіщо він це зробив

/ Фото: REUTERS

Українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Відразу в рингу Усіку вручили його титули, дозволили сфотографуватися, а потім... забрали!

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Усик самовільно приніс пояса в роздягальню до Джошуа і повернув їх колишньому власникові. Але не потрібно переживати!

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Справа в тому, що чемпіонські пояси в боксі є іменними, Усику незабаром зроблять його особисті пояса, а ці залишаться британцеві на пам'ять.

"Скоро побачимося", – перекинулися фразами боксери.

І справді – нас чекає реванш між Усиком і Джошуа! Такий пункт значиться в контракті на бій. При цьому, другий поєдинок був можливий тільки в разі перемоги українця.

Після бою Усик зробив гучну заяву про місце проведення повторного бою. "Блін. На "Олімпійському", в Києві. Чи наважиться на це Джошуа?", – сказав Олександр.